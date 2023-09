Uruguaio que cometeu 'erro grave' contra a Seleção Brasileira apita Corinthians e Fortaleza na Sula

A Conmebol definiu o árbitro para o confronto de ida da semifinal da Sul-Americana de 2023 entre Corinthians e Fortaleza. O nome escolhido foi o do uruguaio Esteban Ostojich, de 41 anos de idade. O juiz já apitou grandes jogos em sua carreira, incluindo inúmeras finais, mas é marcado por erros e muitas reclamações por parte de dirigentes, jogadores e torcedores.

Ostojich será auxiliado pelos também uruguaios Nicolas Tarán e Carlos Barreiro. O responsável pelo VAR será Leodan Gonzalez, outro uruguaio.

A maior polêmica aconteceu em um erro grave cometido em um clássico entre Brasil e Argentina, em 2021, válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. No duelo, Ostojich era o árbitro de vídeo e não recomendou a revisão de uma cotovelada dada por Otamendi em Raphinha, já que o árbitro de campo, Andrés Cunha, não assinalou a falta. A Seleção acionou a Conmebol com uma representação contra os juízes.

A entidade responsável pelo futebol sul-americano reconheceu o ato de Esteban Ostojich como 'um erro grave' e chegou a afastar os árbitros, já que o ato de Otamendi colocou em risco a integridade física de Raphinha, que levou cinco pontos após a agressão.

POLÊMICA RECENTE NA SULA

A polêmica mais recente do uruguaio aconteceu nas oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2023 e envolveu um clube brasileiro. No duelo de volta entre São Paulo e San Lorenzo, que terminou com vitória tricolor por 2 a 0, os torcedores, jogadores e comissão técnica ficaram bastante revoltados com a atuação do árbitro.

As reclamações foram de um pênalti não assinalado após uma dividida na área entre Pablo Maia e o goleiro Batalla, uma expulsão não realizada após Luciano receber uma cotovelada -olha ela aí de novo- e a cera cometida pelos argentinos.

GRANDE JOGOS NA CARREIRA

Em meio às polêmicas que já esteve envolvido, Esteban Ostojich possui um currículo, apitando inclusive várias decisões de importantes campeonatos. Em 2021, ele apitou a final da Copa América, realizada no Brasil, onde a Argentina foi campeã em cima da Seleção Brasileira. Novamente, o uruguaio não agradou os brasileiros que reclamaram de sua permissividade em relação as faltas cometidas e a cera feita pelos 'hermanos'.

Ostojich também foi o responsável por conduzir a final da Libertadores de 2019, vencida pelo Flamengo por 2 a 1 sobre o River Plate. Já em 2021, ele apitou o segundo jogo entre Palmeiras e River Plate, válido pela semifinal da Libertadores de 2020. Na partida, ele anulou um gol e um pênalti da equipe argentina, que venceu por 2 a 0, mas acabou eliminada já que perdeu a ida por 3 a 0.

Em 2021, o uruguaio também conduziu a final do Mundial de Clubes de 2020, entre Bayern de Munique, da Alemanha, e Tigres, do México. Na ocasião, o time alemão venceu por 1 a 0, com um gol cercado de polêmica, já que Lewandowski tocou com a mão na bola na jogada que definiu o jogo.

OSTOJICH JÁ APITOU JOGOS DO LEÃO

Em 2023, Ostojich apitou a vitória por 2 a 0 do Fortaleza sobre o San Lorenzo, na Argentina. Na Libertadores de 2022, o uruguaio apitou três dos oito confrontos realizados pelo Leão na competição. Nas partidas conduzidas por ele, o Tricolor do Pici empatou com o River Plate, no Castelão, venceu o Colo-Colo, no Chile, e perdeu para o Estudiantes, nas oitavas de final, na Argentina.

No duelo contra o River, ainda na primeira fase, Ostojich prejudicou o time de Vojvoda, já que não deu pênalti em Renato Kayzer aos 30 minutos da etapa complementar.