São Paulo x San Lorenzo-ARG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

São Paulo e San Lorenzo-ARG entram em campo nesta quinta-feira (10), às 19h de Brasília, no Estádio Morumbi, em São Paulo (SP), para disputar a partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2023. O jogo de ida terminou com vitória da equipe argentina por 1 a 0.

Para avançar, o São Paulo precisa vencer por dois gols de diferença. Em caso de vitória da equipe paulista por um gol de margem, a vaga será decidida nos pênaltis. O time comandado por Dorival Júnior vive um período instável dentro da temporada. Já são cinco jogos sem vencer.

Já o San Lorenzo chega confiante para o duelo após ter vencido na ida. Precisando apenas do empate, a equipe argentina conta com a força da sua defesa para não ser vazado e garantir a vaga. Na atual temporada, o time de só perdeu três jogos por dois gols de diferença e no campeonato argentino sofreu somente 13 gols em 27 jogos.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: ESPN e Star+.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Nestor (Alisson) e Wellington Rato; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

San Lorenzo: Augusto Batalla; Rafael Pérez, Gastón Campi e Gastón Hernández; Agustín Giay, Jalil Elías, Carlos Sánchez e Malcom Braida; Iván Leguizamón, Adam Bareiro e Nahuel Barrios. Técnico: Rubén Insúa

SÃO PAULO X SAN LORENZO | FICHA TÉCNICA

Competição: partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2023

Local: Estádio Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 10/08/2023 (quinta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)