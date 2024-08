Triatlo tem mais um treino cancelado por conta da água do Rio Sena e revezamento pode ser adiado

A qualidade da água do Rio Sena causou mais um cancelamento de treino no triatlo e deixou a prova do revezamento misto, marcada para a madrugada desta segunda-feira (5), às 3 horas (de Brasília) sob risco de ser adiada.

A decisão final se a disputa ocorrerá ou não dentro do planejamento original do calendário dos jogos Olímpicos de Paris 2024 sairá às 23 horas deste domingo (4), madrugada em Paris. Se houver adiamento, a prova será realizada na terça-feira e em caso da água do Rio Sena permanecer em condições impróprias, a prova será disputada como duatlo (só bicicleta e corrida).

O treino de natação, que ocorreria neste domingo, foi cancelado, tendo a adaptação do ciclismo e da corrida sido mantidos. A organização dos jogos justificou a decisão: "Dadas as fortes chuvas das últimas duas noites, particularmente intensas em Paris, e a consequente queda na qualidade da água, foi decidido, antecipadamente, cancelar a natação de familiarização.”

Dois atletas cearenses disputam o triatlo misto. Manoel Messias e Vittória Lopes estão entre os quatro atletas brasileiros que vão disputar na prova e devem fechar o revezamento. A prova é sempre aberta por um homem e consiste em 1,5 km nadando, 40 km pedalando e 10 km correndo.

Além de Manoel e Vittória, completam o time do brasil no revezamento misto Miguel Hidalgo, que ficou em 10º na prova individual, e Djenyfer Arnold foi a 20ª entre as mulheres.

No individual, Manoel Messias foi 45º lugar no triatlo masculino individual, já contando a punição de 15 segundos que tomou, e Vittória ficou na 25ª posição do feminino, tendo caído no percurso de bicicleta.