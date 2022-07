Torcida do Ceará prepara mosaico e revela frase que será montada no Castelão

Prestes a entrar em campo para mais um jogo decisivo pelas oitavas da Sul-Americana, o Ceará vai receber todo apoio da arquibancada. A torcida alvinegra prepara um mosaico com a frase "Nunca Abandonar" para o duelo contra o The Strongest, nesta quarta-feira (6), na Arena Castelão. No primeiro jogo, o time cearense venceu por 2 a 1 e chega com vantagem para o confronto.

Veja instruções do mosaico

Em busca de vaga inédita nas quartas do torneio continental, o Ceará vai receber todo apoio da torcida, que se organizou para mandar mais essa mensagem aos jogadores em campo.

Os organizadores pedem que os torcedores cheguem cedo e sigam as instruções repassadas. Aos 20 minutos, a montagem será exibida na Arena Castelão. Mais de 30 mil já garantiram presença no duelo esta noite.

Legenda: Torcedores prometem grande festa na arquibancada com direito a mosaico. Foto: Reprodução