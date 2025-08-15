Torcedores do Fortaleza protestam contra o elenco: ‘salário de milhões, futebol de centavos’

Um grupo de torcedores do Fortaleza protestou contra o elenco na tarde desta sexta-feira (15), no Aeroporto Pinto Martins, na capital cearense. A ação ocorreu durante o embarque do time cearense para o Rio de Janeiro, onde encara o Fluminense, neste sábado (16), às 16h, no Maracanã, pela Série A.

Na ação, membros da torcida exibiram uma faixa: “salário de milhões, futebol de centavos”. Vale ressaltar que os atletas embarcaram por uma entrada alternativa e não tiveram esse contato. Além disso, gritos de “não é mole não, a diretoria acabou com o meu Leão” foram entoados.

A cobrança chega em um momento conturbado. Na zona de rebaixamento do Brasileirão, na 18ª posição, com 15 pontos, o Leão soma uma vitória nas últimas 15 partidas.

Eliminado da Copa do Nordeste e Copa do Brasil, segue vivo nas oitavas de final da Libertadores, mas empatou sem gols com o Vélez Sarsfield em casa e decide a vaga na próxima terça-feira (19), às 19h, quando encara o rival argentino no estádio José Amalfitani.