Ferroviário anuncia saída de ídolo Ciel: ‘legado de dedicação, raça e amor’

O Ferroviário anunciou a saída do ídolo coral Ciel, de 43 anos. O atleta encerrou vínculo com o Tubarão da Barra, após eliminação no mata-mata da Série D, e fechou com o CSA, da Série C.

Ao todo, o centroavante se despediu com 109 jogos entre torneios oficiais e amistosos. No período, conquistou a Série D do Brasileiro de 2023 e a Taça Fares Lopes, na última temporada.

No comunicado, o clube comunicou que “Ciel deixa não apenas números expressivos, mas um legado de dedicação, raça e amor à camisa coral. Seu nome está eternizado na história do Ferroviário, e sua passagem ficará para sempre na memória de todos nós”, em trecho da nota.

Através das redes sociais, o jogador também se manifestou. "Muito obrigado, Ferroviário. Por tudo! Foi uma honra vestir esse manto coral! Gratidão eterna", escreveu em post.

Confira nota oficial do Ferroviário

O Ferroviário Atlético Clube se despede, com gratidão e respeito, de um dos grandes nomes da sua história recente: Ciel 99. Ídolo da torcida coral, o atacante encerra seu ciclo no clube após 109 jogos entre partidas oficiais e amistosos, marca que o coloca entre os 90 atletas que mais vestiram a camisa coral em todos os tempos.

Contratado para a temporada de 2023, Ciel rapidamente conquistou o coração da torcida com sua entrega, carisma e gols decisivos. Foi peça fundamental nas conquistas e campanhas que marcaram os últimos anos do Tubarão da Barra.

Pelo Ferrão, o camisa 99 conquistou o título invicto de Campeão Brasileiro da Série D 2023, foi vice-campeão da Taça Fares Lopes. Em 2024, ajudou a equipe na conquista da Taça Fares Lopes

Ciel deixa não apenas números expressivos, mas um legado de dedicação, raça e amor à camisa coral. Seu nome está eternizado na história do Ferroviário, e sua passagem ficará para sempre na memória de todos nós.

Obrigado por tudo, Ciel 99! A Barra sempre será sua casa.