Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ídolo do Ferroviário, Ciel deixa o Tubarão da Barra para reforçar o CSA, de Alagoas

O atacante de 43 anos chega, ao meio-dia desta quinta-feira (14), a Maceió para assinar contrato com a equipe alagoana

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 10:22)
Jogada
Legenda: O atacante de 43 anos é esperado em Maceió nesta quinta-feira (14) para assinar com os alagoanos
Foto: Lenilson Santos / Ferroviário AC

Ídolo do Ferroviário, Ciel deixa o Tubarão da Barra e acerta com o CSA, de Alagoas, para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro de 2025.

Segundo o ge, o atacante de 43 anos chega, ao meio-dia desta quinta-feira (14), a Maceió para assinar contrato com a equipe alagoana.

Assuntos Relacionados
Foto do Ciel, atacante do Ferroviário

Jogada

Ídolo do Ferroviário, Ciel deixa o Tubarão da Barra para reforçar o CSA, de Alagoas

O atacante de 43 anos chega, ao meio-dia desta quinta-feira (14), a Maceió para assinar contrato com a equipe alagoana

Samir de Carvalho* Há 1 hora
Foto do time do Fortaleza, que já gastou quase R$ 30 milhões em contratações em 2025

Jogada

Fortaleza já gastou quase R$ 30 milhões em contratações em 2025; veja lista e valores

14 reforços foram anunciados pelo Tricolor do Pici ao longo do ano

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Bruno Henrique comemorando gol do Flamengo sobre o Internacional na Libertadores

Jogada

Flamengo vence Internacional na Libertadores com gol de Bruno Henrique; veja vídeo

Time carioca largou na frente na partida de ida das oitavas de final do torneio

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de Paulinho, atacante do Palmeiras, durante jogo de futebol

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (14)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025

Daniel Farias 14 de Agosto de 2025

Jogada

PSG vence Tottenham nos pênaltis e conquista sua 1ª Supercopa da Uefa

No tempo normal, as duas equipes empataram em 2x2

AFP 13 de Agosto de 2025
Manoel Bocão ao lado do presidente da Federação Cearense, Mauro Carmélio

Jogada

Morre Manoel Bocão, presidente do Maranguape Futebol Clube e figura histórica do futebol cearense

Francisco Emanoel de Oliveira Paula, de 64 anos, faleceu nesta quarta-feira (13) e deixa um legado de conquistas à frente do Gavião da Serra

Walber Freitas 13 de Agosto de 2025