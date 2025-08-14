Ídolo do Ferroviário, Ciel deixa o Tubarão da Barra para reforçar o CSA, de Alagoas

Ídolo do Ferroviário, Ciel deixa o Tubarão da Barra e acerta com o CSA, de Alagoas, para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro de 2025.



Segundo o ge, o atacante de 43 anos chega, ao meio-dia desta quinta-feira (14), a Maceió para assinar contrato com a equipe alagoana.