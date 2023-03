Torcedores do Ceará reclamam por serem barrados em Iguatu mesmo com ingressos; entenda

Mesmo com ingressos em mãos, torcedores do Ceará ficaram do lado de fora do estádio Morenão durante o jogo contra o Iguatu. O motivo seria a venda de ingressos além do número adequado para a capacidade do local. As equipes se enfrentaram neste domingo (12), em duelo válido pelo Campeonato Cearense. O clube promete acionar o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD).

Nas redes sociais, a Cearamor, maior torcirda organizada do clube, publicou um comunicado lamentando o ocorrido e prometeu acionar a justiça.

"A diretoria do Iguatu fez uma covardia com toda a nação alvinegra. Não só os que vieram da capital, mas também os que residem aqui no interior. Infelizmente, venderam ingressos a mais do que a capacidade do estádio. Com isso, evitou a entrada do restante dos torcedores do Ceará e ficaram mais de 100 pessoas da nossa torcida do lado de fora.

"Ficamos aqui fora até o final para mostrar que a gente está insatisfeito com esse tratamento. Que esses erros não aconteçam. A gente vai entrar na Justiça, procurar nossos direitos e pedir de volta todo o dinheiro dos ingressos que foram comprados."

Por meio da assessoria, o Ceará informou que vai pedir ao Iguatu explicações sobre o ocorrido. Anacleto Figueiredo, diretor jurídico do Alvinegro, publicou numa rede social que o clube deve acionar o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD).

"Nosso campeonato estadual tem que deixar de ser tratado como várzea, principalmente pelos dirigentes, que é quem deveria zelar pelo melhor espetáculo! Eu já avisei e alguns torcedores já estão me enviando vídeos e relatos do absurdo ocorrido em Iguatu! Amanhã vamos acionar o TJD", escreveu o diretor.

O Diário do Nordeste procurou a Federação Cearense de Futebol para saber mais detalhes, mas ainda não obteve resposta. Responsável pela venda dos ingressos, o Iguatu ainda não se pronunciou.

O Ceará empatou com o Iguatu em 1 a 1 no jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. As equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, na Arena Castelão.