Tom Cruise, Nicole Kidman e Lady Gaga: veja as celebridades que estão em Paris 2024

A Arena Bercy, grande sala de shows adaptada especialmente para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, mais parece um desfile de famosos em Hollywood. Diversas celebridades são vistas com frequência acompanhando as variadas modalidades das Olimpíadas e torcendo pelos atletas. Não escaparam dos olhares atentos dos fãs e paparazzi estrelas como Tom Cruise, Nicole Kidman, Lady Gaga e Snoop Dogg.

A participação dos famosos começou ainda antes da abertura do evento na capital francesa, com Cruise sendo recebido com honrarias, nomeado Cavaleiro das Artes e das Letras pelas autoridades do país. Além dele, o rapper Snoop Dogg carregou a tocha olímpica e chegou a Paris dias antes para se preparar para a cobertura do evento por um canal de televisão.

A cantora Lady Gaga abrilhantou as arquibancadas após sua performance na cerimônia de abertura. "Ela arrasou! Que honra estar tão perto", publicou Lady Gaga nas redes sociais, reagindo a uma das apresentações na trave de equilíbrio.

Outros artistas que marcaram presença na arena olímpica para acompanhar de perto o desempenho dos atletas foram a atriz protagonista de "Barbie", Margot Robbie, e Zendaya, além dos cantores Mick Jagger, Nick Jonas, John Legend e Ariana Grande.

O icônico diretor de cinema Steven Spielberg também foi visto com Tom Cruise durante a cerimônia de abertura.