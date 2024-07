Confira detalhes e regras de beleza das atletas: maquiagem, penteados e looks usados nas Olimpíadas

Sob olhares do mundo inteiro, Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira e Júlia Soares estão brilhando na disputa dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Representando o Brasil, as meninas chamam a atenção não só por grandes performances na ginástica artística, mas também pelos detalhes no cuidado com a moda e a beleza, sendo um espetáculo à parte para o público.

Com os holofotes do maior evento esportivo do planeta, as atletas se dedicam na preparação do cabelo, com penteados elaborados e cheios de estilo, assim como na maquiagem, para um olhar marcante, e no figurino, para arrematar de vez o look olímpico.

Veja também Jogada Saiba a altura das ginastas da equipe brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris Jogada Entenda o salto de 1080º histórico da ginasta Rebeca Andrade, que pode receber o seu sobrenome

Detalhes de beleza: maquiagem e penteado

Apesar de ser uma marca registrada das atletas, elas precisam estar atentas às regras envolvendo as produções. Na ginástica artística, por exemplo, o cabelo solto é proibido. Os fios devem estar sempre alinhados, longe dos olhos e presos por rabo de cavalo ou coque, a depender do comprimento, de acordo com o livro de regras criado pelo comitê americano de Ginástica.

Rebeca Andrade

Legenda: O olhar marcado por um delineado gráfico deixou a make de Rebeca Andrade cheia de personalidade Foto: Miriam Jeske/COB

Na última terça-feira (30), quando o Brasil conquistou a medalha de bronze na final por equipes dos Jogos Olímpicos, Rebeca Andrade apostou em um delineado gráfico preto, com uma sombra em tons dourados com glitter no canto interno do olho e cílios bem curvados, esbanjando personalidade.

Já os longos cabelos, cheios de pequenas tranças, foram desenhados em um coque harmônico no alto na cabeça, complementados com o "baby hair" contornando o rosto.

Flávia Saraiva

Legenda: Flavinha costuma desenhar o rosto com um contorno bem marcado Foto: AFP

O corte no supercílio não ofuscou a maquiagem impecável de Flavinha, que também optou por um delineado bem marcado, contornado com uma sombra em glitter dourado e canto interno do olho com sombra em tons terrosos. O rosto bem contornado e blush acentuado também já viraram marca registrada da ginasta.

No penteado, Flávia separou e prendeu os fios por mechas, unindo-os no topo da cabeça com um coque.

Júlia Soares

Legenda: O olhar iluminado por pedrinhas de strass deu um toque de charme para o look de Julia Soares Foto: AFP

Com uma maquiagem bem iluminada, Julia Soares usou vários pontos de luz ao redor dos olhos, com glitter e strass colados, ornando com o leve delineado preto e batom rosado.

O famoso coque teve um toque especial com trancinhas e um elástico todo revestido de strass.

Jade Barbosa

Legenda: Jade costuma deixar os olhos bem marcados com lápis de olho na linha d'água Foto: AFP

A veterana Jade Barbosa também deixou os olhos em evidência usando lápis de olho preto em toda a linha d'água, sombra em tons terrosos e um toque de glitter dourado, além de cílios bem pretos e curvados.

No penteado, o incremento de tic-tac deu um charme e ajudou a manter os fios no lugar durante a performance.

Lorrane Oliveira

Legenda: O delineado no cantinho interno do olho deu ousadia e elegância para a make de Lorrane Foto: AFP

Com uma estética mais clean, Lorrane apostou em um delineado menos marcado com sombra, deixando o cantinho do olho com uma leve marcação, mas garantindo um olhar bem "agateado" e elegante. Nos lábios, liptint avermelhado, finalizado com um gloss.

Look

Além de arrasar na beleza, Jade Barbosa também mostrou que tem talento para a moda. A atleta de 33 anos foi a responsável por desenhar os uniformes, os famosos collants da equipe brasileira de ginástica artística nestas Olimpíadas.

Legenda: Uniforme das atletas teve a assinatura de Jade Barbosa Foto: Ricardo BUFOLIN/CBG

Na estreia, Jade e suas companheiras usaram um modelo 3/4, com base azul escura, cravejado com pedras brilhantes em tons de verde e amarelo.

Já na final por equipes, as estrelas do Brasil deram forma a um modelo azul marinho, cheio de pedrarias douradas e um detalhe em 'V' no pescoço.

E esta não é a primeira vez que Barbosa usa o talento e a dedicação à moda para desenhar o uniforme da equipe. Ela já assinou modelos usados pelas atletas em outras competições como o Mundial de 2022, 2023 e as Olimpíadas de Tóquio, em 2021.