Flávia Saraiva leva queda e se corta antes de final da ginástica na Olimpíada de 2024; veja imagens

A equipe brasileira de ginástica artística feminina sofreu um susto na tarde desta terça-feira (30), antes das finais da modalidade na Olimpíada de Paris de 2024. No aquecimento do time nas barras assimétricas, a ginasta Flávia Saraiva errou um movimento e sofreu uma queda no tablado.

O incidente cortou o supercílio da atleta, que precisou de atendimento médico para estancar o sangramento, além de machucar o olho direito. Na ocasião, toda a comissão técnica do Brasil prestou apoio para a recuperação imediata e a sequência da prova.

Assista ao momento do acidente de Flávia Saraiva

Flávia Saraiva é uma das principais ginastas do Brasil. Na final por equipe, é a única, ao lado de Rebeca Andrade, a disputar todos os aparelhos da final: solo, barras assimétricas, trave e salto.

O Brasil avançou para a final com a 4ª melhor nota geral na Olimpíada. A final teve início às 13h15 e segue ao longo da tarde, com a equipe brasileira buscando uma medalha ao longo da competição.