Saiba a altura das ginastas da equipe brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris

A altura das ginastas da equipe brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 chamou a atenção nas redes sociais. Com o país acompanhando as competições, internautas destacaram a baixa estatura das atletas. Na final por times, por exemplo, a média brasileira é de 1,52 metros de altura.

A seleção que busca por uma medalha coletiva é composta por: Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares, Lorrane Oliveira e Rebeca Andrade. Segundo especialistas, as pessoas menores têm vantagem no esporte pois o centro de gravidade é mais perto do chão, o que melhora o equilíbrio.

A atleta mais baixa do time brasileiro é Flávia Saraiva, com apenas 1,48 metros. A mais alta, em contrapartida, é Rebeca Andrade, a maior aposta de medalha na competição, com 1,55 metros.

Confira altura e peso das ginastas do Brasil