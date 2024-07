Entenda o salto de 1080º histórico da ginasta Rebeca Andrade, que pode receber o seu sobrenome

Rebeca Andrade, medalhista de bronze por equipes nesta terça-feira (30), deve apresentar um novo salto nas Olimpíadas de Paris. A ginasta solicitou o registro do movimento inédito, o Yurchenko triple twist (YTT), que receberá o nome "Andrade" caso seja executado pela atleta na competição.

Entenda o salto:

Legenda: Yurchenko triple twist, novo movimento registrado por Rebeca Andrade. Foto: Divulgação/Federação Internacional de Ginástica

1 - A atleta inicia o movimento de estrela circular no trampoli, em que aterrissa com os dois pés unidos na superfície, na direção de chegada.

2 - Na mesa de salto, a ginasta dá um mortal para trás (back handspring).

3 - Em seguida, no ar, a atleta faz três piruetas (backflip triple) em torno de si mesma, com o corpo totalmente esticado. Assim, totaliza 1080º antes de aterrissar no chão.



O YTT nunca foi executado em disputas oficiais internacionais e, por isso, não está no código de pontuação. Após avaliar o vídeo enviado pela ginasta brasileira, o Comitê Técnico da Federação Internacional de Ginástica (FIG) concedeu o valor de dificuldade 6,0, o segundo mais alto.

Para receber o nome "Andrade", sobrenome de Rebeca, atleta deve apresentar o movimento sem falhas graves em alguma fase da competição. A final do salto feminino será no dia 3 de agosto.

No início de julho, antes das Olimpíadas, um vídeo com Rebeca treinando o salto vazou nas redes sociais.