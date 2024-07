Olimpíadas: vídeo com possível novo salto de Rebeca Andrade vaza nas redes sociais; veja

Medalhista olímpica, Rebeca Andrade pode estar preparando um novo salto para os Jogos de Paris 2024. A ginasta aparece em um vídeo divulgado pelo Time Brasil na segunda-feira. Nas imagens, a atleta treina m Triplo Twist Yurshenko, um salto que nunca foi feito em competições oficiais da modalidade.

Caso consiga realizar o movimento, o salto poderá ter o nome da brasileira no código de pontuação. O salto é considerado de alta dificuldade. Ele inclui três piruetas em torno de si. As imagens não mostram o momento da aterrissagem do salto realizado por Rebeca.

Como nunca foi realizado em competições da Federação Internacional de Ginástica, ainda não tem nome e pontuação pré-definida. Se o movimento for executado numa competição desse porte, ele poderá ser avaliado em 5.8. Em 2020, nas Olimpíadas de Tóquio, Rebeca conquistou a prata no individual geral e levou o ouro no salto. Em Paris, segue como candidata ao pódio.

VEJA VÍDEO: