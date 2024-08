Veja qual a relação entre os surfistas Chumbinho e Lucas Chumbo

Internautas que estão acompanhando as Olimpíadas de Paris 2024 questionaram, nesta quinta-feira (1º), o parentesco entre o ex-BBB Lucas Chumbo e o João Chianca, o Chumbinho. Os surfistas são irmãos e na última segunda-feira (29), o ex-brother parabenizou o também atleta no Instagram.

"Daqueles momentos que a gente nem sonhava quando era criança... meu irmão nas Olimpíadas, já nas quartas de final. Que sonho! Inacreditável! Obrigado, Senhor! Já não tenho mais voz. Agora, é esperar", celebrou.

Chumbinho está nas quartas de final do surfe, assim como Gabriel Medina, que se enfrentarão na categoria.

Classificação de Chumbinho

Gabriel Medina e João Chianca avançaram para as quartas de final do surfe nos Jogos Olímpicos de Paris. Os atletas vão se enfrentar na briga por vaga na semifinal. As oitavas da modalidade ocorreram nesta segunda-feira (29), em Teahupo'o, no Taiti. Dezesseis surfistas entraram na água para a disputa. O Brasil também teve outro representante, Felipe Toledo, eliminado na fase anterior.

Medina venceu o japonês Kanoa Igarashi, carrasco dele nos Jogos de Tóquio, e garantiu vaga na fase seguinte na briga pela medalha. O brasileiro somou 17.40 (9.90+7.50) contra 6.44 (3.67+2.77) do adversário. João Chianca conseguiu o somatório 18.10 (9.30 + 8.80) na bateria contra o marroquino Ramzi Boukhiam e também garantiu vaga na próxima etapa.