Pai de atleta da Croácia é preso por assédio nas Olimpíadas de Paris

O pai da judoca croata Barbara Matic está sob custódia policial suspeito de agressão sexual por beijar na boca uma voluntária dos Jogos Olímpicos de 2024, sem o seu consentimento. Conforme a Promotoria de Paris, o homem foi preso nesta quinta-feira (1º), um dia após o caso de a importunação no estádio Champ de Mars.

No momento da ação criminosa, a judoca havia acabado de vencer as quartas de final na categoria até 70 kg, conforme o jornal Le Parisien. Ela conquistou finalmente a medalha de ouro.

Veja também Jogada Presidente do Ceará confirma tentativa de repatriar Erick, mas diz que São Paulo não libera Jogada Ginasta Lorrane Oliveira presta homenagem à irmã morta há quatro meses: 'Sempre vou te amar'

A voluntária explicou aos investigadores que o pai da atleta não podia estar no local onde ela assistia à partida e que, quando sua filha venceu, ele a beijou na boca antes de sair correndo. Uma mulher que testemunhou o ocorrido também detalhou a cena aos investigadores.

A promotoria de Paris confirmou à AFP que recebeu "denúncia de uma voluntária dos Jogos Olímpicos" sobre um "beijo não consensual" por parte do pai da campeã olímpica de judô.

Caso semelhante

Os eventos remetem ao ocorrido em 20 de agosto de 2023, quando o então presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFFF), Luis Rubiales, deu um beijo não consensual na boca da jogadora de futebol Jennifer Hermoso, após a vitória da seleção da Espanha sobre a Inglaterra na final da Copa do Mundo feminina.

O gesto do dirigente provocou uma onda de indignação na Espanha e no exterior, e Rubiales pediu demissão no mês seguinte. O julgamento contra ele ocorrerá em fevereiro de 2025 por agressão sexual e coação.