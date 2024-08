Presidente do Ceará confirma tentativa de repatriar Erick, mas diz que São Paulo não libera

Em busca de reforços no mercado, o Ceará fez uma consulta ao São Paulo sobre a possibilidade de empréstimo do atacante Erick, que defendeu o Vovô na Série B do ano passado. O tricolor paulista, no entanto, negou a liberação do atleta.

A confirmação da busca foi feita ao Diário do Nordeste pelo próprio presidente do Ceará, João Paulo Silva. Com a negativa do Soberano, dirigentes do Alvinegro nem chegaram a manter contato com o atleta, que tem vínculo com o time paulista até o fim de 2026. Não há, portanto, nenhuma negociação para retorno do atacante no momento.

Erick estaria insatisfeito no São Paulo com a baixa minutagem nas últimas partidas. No recorte dos 15 jogos mais recentes, o atacante jogou apenas cinco vezes e em todas entrando após os 25 minutos do segundo tempo. Na Série A, ele saiu do banco em nove oportunidades.

Tentativas de restrições

O atacante Erick não foi o primeiro atleta que passou pelo clube que a diretoria alvinegra tentou trazer de volta nesta janela. Antes, houve uma tentativa de repatriar o zagueiro Marcos Victor, mas a comissão técnica do Bahia também não tem intenção de liberar. Apesar de não descartar totalmente, o clube tem poucas esperanças da vinda do defensor.

Em 21 dias de janela aberta, o Vovô anunciou apenas dois reforços: o atacante Lucas Rian, que estava disputando a Série C pelo Confiança; e o volante Andrey, que estava sem espaço no Coritiba. As duas contratações foram por empréstimo.