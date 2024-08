Luísa Sonza é condenada a pagar R$ 25 mil após lançar linha de esmaltes

A cantora Luísa Sonza terá de pagar R$ 25 mil à empresa Modo Turbo por conta de uma linha de esmaltes lançada pela artista. Ela foi condenada após um processo denunciar que um dos produtos foi batizado com o mesmo nome da empresa, que intitula a música da cantora com Anitta e Pabllo Vittar. Na decisão, a Justiça determinou que os itens não sejam mais comercializados. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Em parceria com a marca de beleza e cosméticos Dailus, a coleção com Luisa Sonza foi lançada em 2022. Na época, cada produto recebeu o nome de diferentes hits da artista. Depois da repercussão do lançamento, a empresa Modo Turbo Royalties e Licenças entrou com um processo contra ela, afirmando ser detentora da marca, tendo feito um registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual.

Por determinação da Justiça, Luísa deve pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 25 mil, e materiais (que serão calculados) à companhia. Sonza também foi encarregada pelo pagamento dos custos, despesas processuais e honorários advocatícios do processo movido pela empresa.

Segundo a publicação, o documento de decisão informa que os esmaltes devem ser retirados do mercado por "concorrência desleal". Atualmente, os itens "Modo Turbo" ainda são vendidos em drogarias e lojas de cosméticos.