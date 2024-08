Fortaleza faz investida por Pol Fernández, mas Boca Juniors dificulta negócio

Mais dois argentinos estão na mira do Fortaleza na atual janela de transferências. Um deles é o meio-campista Pol Fernández, do Boca Juniors. O Tricolor tem, no entanto, que vencer dois obstáculos: concorrência e liberação antecipada.

Guilhermo Matías Fernández, o “Pol”, de 32 anos, tem vínculo com o clube Xeneize encerrando no fim do ano, mas o Boca Juniors não tem a intenção de abrir mão do atleta antes do fim do contrato. Esse obstáculo, inclusive, fez com que outro time interessado no jogador, o São Paulo, travasse a negociação que estava em andamento.

Segundo o portal UOL, o tricolor paulista não tem intenção de fazer pré-contrato com o atleta e nem vai fazer oferta financeira ao Boca porque faltam apenas quatro meses para o fim do contrato. As conversas com o staff do jogador, portanto, tendem a ser encerradas.

Se o São Paulo sair do páreo, o Fortaleza poderia tentar avançar para uma contratação do volante, mas ainda teria que convencer o Boca a liberar o atleta e o clube argentino parece irredutível. Não está descartado que o Leão assine um pré-contrato para 2025 com o atleta.

A boa imagem do Fortaleza no cenário sul-americano e a colônia argentina no Pici poderiam ser facilitadores para que o atleta se interesse em vir jogar no Leão.

Em três temproadas no Boca Juniros, Pol Fernández acumula 122 partidas, seis gols e seis assistências.

Além de Pol, o Fortaleza conversa com um lateral-direito argentino, mas o nome ainda é desconhecido. Com o início do mês de agosto, o último da atual janela de transferências, o Fortaleza deve passar a ser mais agressivo no mercado para anunciar os reforços pontuais que busca.