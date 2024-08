Surfe feminino nas Olimpíadas 2024: Tatiana Weston-Webb busca vaga nas finais; acompanhe

Tatiana Weston-Webb, Luana Silva e Tainá Hinckel entram no mar nesta quinta-feira (1º), às 17h (horário de Brasília), em Teahupoo, no Taiti, para disputar as oitavas de final do surfe feminino nas Olimpíadas 2024, os Jogos Olímpicos de Paris.

Tatiana Weston-Webb enfrenta a norte-americana Caitlin Simmers, às 17h (horário de Brasília), na bateria 6. Luana Silva e Tainá Hinckel vão se enfrentar às 17h36 (horário de Brasília), na bateria 7, lutando por vaga nas quartas de final.

Legenda: Tainá Hinckel segue viva na competição em busca de medalha no surfe feminino Foto: William Lucas / COB

As oitavas do surfe feminino nas Olimpíadas 2024 já deveriam ter acontecido, mas foram adiadas por conta das condições climáticas desfavoráveis em Teahupoo, no Taiti. Como brasileiras irão se enfrentar nas oitavas, o Brasil terá uma representante nas quartas.

ONDE ASSISTIR

As oitavas de final do surfe feminino nas Olimpíadas 2024 serão transmitidas por Globo, Sportv e Cazé TV.