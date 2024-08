AO VIVO: brasileiras disputam vaga na semifinal do surfe nos Jogos de Paris; acompanhe

Tatiana Weston-Webb e Luana Silva representam o Brasil nas semifinais do surfe feminino nas Olimpíadas de Paris. A disputa ocorre no mar de Teahupo'o, no Taiti.

Acompanhe tempo real:

21h12 - Começa as quartas de final do surfe feminino

21h13 - Veja sequência das baterias:

Caroline Marks (USA) x Tyler Wright (AUS)

Johanne Defay (FRA) x Carissa Moore (USA)

Nadia Erostarbe (ESP) x Tatiana Weston-Webb (BRA)

Luana Silva (BRA) x Brisa Hennessey (CRC)

21h42 - A americana Caroline Marks (USA) vence a australiana Tyler Wright e é a primeira classificada para as semifinais.

21h47 - Johanne Defay (FRA) x Carissa Moore (USA) na água!

22h20 - Carissa Moore, campeã olímpica, é superada por Johanne Defay, que avança para as semifinais.