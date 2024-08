Apresentador da Globo tenta imitar Supla e é comparado com Ana Maria Braga

Alex Escobar viralizou nas redes sociais, nesta quinta-feira (1º), ao tentar imitar Supla e acabar parecendo a apresentadora Ana Maria Braga. O apresentador utilizou uma peruca loira no programa Volta Olímpica, da TV Globo, para receber o artista.

Na tentativa de imitar a cantor, Escobar cantou a música "Japa Girl", para abordar a rivalidade entre Brasil e Japão nas Olimpíadas de Paris.

"Supla, a gente tem que receber bem os convidados, não poderia recebê-lo aqui careca. Seria uma descortesia. Estou lembrando [você]? Porque teve gente aqui comparando com a Ana Maria Braga", soltou. O cantor respondeu que o apresentador estaria parecendo David Bowie (1947 - 2016).

Repercussão nas redes

Nas redes sociais, Escobar foi alvo de críticas e elogios. "Vários esportes rolando neste momento, e a Globo passando um programa com Alex Escobar e Supla. Que difícil, meus amigos", reclamou um internauta no X, antigo Twitter.

Outro usuário brincou com as excentricidades das Olimpíadas. "Simplesmente Supla com o Alex Escobar com cabelo da Ana Maria Braga. Olimpiadas na Globo e suas aleatoriedades", brincou. "Supla comentando surf ao lado do Escobar na televisão representa mais o brasileiro que samba e caipirinha", escreveu outro.