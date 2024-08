Marido de Simone Biles, jogador da NFL, é criticado por usar medalha da ginasta

O marido da ginasta estadunidense Simone Biles, Jonathan Owens, jogador de futebol americano, recebeu críticas de internautas nas redes sociais após publicar fotos ao lado da esposa segurando a medalha de ouro conquistada por ela nas Olimpíadas de Paris 2024.

Na publicação, compartilhada no Instagram, o atleta do Chicago Bears aparece sorrindo com Biles, celebrando a vitória da ginasta e levando a medalha dela no pescoço. A conquista é referente ao primeiro lugar do pódio na disputa por equipes na última terça-feira (30), prova que rendeu o bronze para a equipe brasileira, composta por Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira e Júlia Soares.

Na legenda da publicação, Owens se declarou para Biles: “Testemunhando a história a cada vez que você pisa no tapete. Parabéns, baby, por se tornar a mais vitoriosa ginasta norte-americana na história das Olimpíadas! Apenas UAU! 8 dessas aqui! Muito grato por ter acompanhado ao vivo”, celebrou.

As fotos, no entanto, incomodaram alguns seguidores, que alegraram que Jonathan teria aproveitado o protagonismo de Biles e segurado a medalha como se ele tivesse a conquistado. "Essa medalha não é sua, pare de querer aparecer nisso", disse uma usuária do Instagram. "A vitória é da Biles, mérito dela", escreveu outra.

Simone Biles e Jonathan Owens se casaram em abril de 2023, em uma cerimônia intimista na praia.