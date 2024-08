Vídeo de Simone Biles e Rebeca Andrade celebrando festa juntas é resgatado na web

A disputa por medalha na ginástica artística tem duas protagonistas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024: a brasileira Rebeca Andrade e a norte-americana Simone Biles. Apesar da rivalidade na modalidade, a dupla nutre amizade fora dos torneios. E um vídeo das atletas dançando juntas em uma balada ao término do Mundial de Ginástica Artística de 2023 viralizou nas redes sociais.

Em diversas entrevistas, Rebeca ressaltou que Biles é a referência dela no esporte atual. Em contrapartida, a norte-americana até fez um gesto simbólico de “coroa” para a brasileira e a elogiou.

Nesta quinta-feira (1º), a partir das 13h15, as ginastas disputam a final do Individual Geral Feminino e são grandes candidatas ao pódio. Na Olimpíada de Tóquio-2020, Rebeca ficou com a medalha de prata nessa prova, enquanto Biles deixou a competição para tratar da saúde mental e foi uma ausência.

Para além dessa atividade, que elege a ginasta mais completa do mundo, as ‘rivais’ também se enfrentam nas provas individuais do salto, do solo e da trave - todas valendo medalhas nos Jogos.