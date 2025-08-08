Diário do Nordeste
Titi, ex-Fortaleza, sofre golpe de R$ 440 mil de ex-advogada; Polícia Federal investiga caso

Zagueiro do Goiás teria sido vítima de golpe de saques irregulares do FGTS

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:49)
Jogada
Legenda: Titi com a camisa do Fortaleza durante partida
Foto: DAVI ROCHA / SVM

O zagueiro Titi, ex-Fortaleza e atualmente no Goiás, foi citado entre as possíveis vítimas de um suposto golpe milionário que teria sido aplicado por uma advogada. Segundo o G1, Joana Prado é alvo de investigação da Polícia Federal, que apura saques irregulares do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de jogadores e técnicos de futebol.

De acordo com o G1, Titi afirma ter tido o valor de R$ 440 mil de seu FGTS retirado por Joana, sem que ele tivesse conhecimento. Essa quantia teria sido transferida para a conta do escritório de advocacia de Joana, em junho de 2024, quando Titi defendia o Fortaleza.

Moisés e Titi durante Fortaleza x CRB
Legenda: Moisés e Titi durante Fortaleza x CRB
Foto: Kid Júnior/SVM

Ainda de acordo com a reportagem, Joana é investigada em inquéritos que envolvem nomes como o próprio zagueiro Titi, o técnico Oswaldo de Oliveira, os atacantes Paolo Guerrero e Cueva, além do ex-jogador Ramires, com passagem pela Seleção Brasileira.

No início deste ano, a advogada foi alvo de um mandado de busca e apreensão, como parte da Operação Fake Agents, que investiga o suposto esquema. Segundo o G1, Joana prestou dois depoimentos e negou qualquer irregularidade.

Em nota, a defesa de Joana Prado afirma que a advogada tem tomado providências para reparar transtornos causados a clientes por eventuais falhas em sua gestão profissional. Ela também alega ter sido vítima de um golpe, que está sendo apurado pela Polícia Federal.

