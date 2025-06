Titi é anunciado pelo Goiás e Fortaleza se despede oficialmente do zagueiro

O zagueiro Titi foi anunciado oficialmente como a nova contratação do Goiás para o restante da temporada 2025. O jogador de 37 anos deixou o Fortaleza após cinco temporadas vestindo a camisa do Tricolor do Pici.

“Com passagens por tradicionais clubes do Brasil, o defensor passará por exames médicos nesta quarta-feira e em seguida ficará a disposição do treinador Vagner Mancini para a próxima partida”, disse o Goiás no momento do anúncio.

Após o anúncio do Esmeraldino, o Fortaleza publicou uma nota de agradecimento pelos serviços prestados pelo jogador. “Sendo um grande líder dentro e fora de campo, Titi fez uma linda trajetória com o Manto Tricolor e deixa um legado”, disse o Leão.

Homenagens

De acordo com apuração do Diário do Nordeste, Titi será homenageado pelo Fortaleza nos próximos dias, em agradecimento pelos serviços prestados ao clube. O defensor era considerado uma das lideranças do elenco do Tricolor do Pici.

"O que temos que falar do Titi é muito agradecimento, um atleta que cumpriu um ciclo extremamente vitorioso. Sempre honrou a nossa camisa dentro e fora de campo, e respeitou a instituição. Encerra esse vínculo, que eu entendo que seja um até breve, acredito que o Titi em um futuro próximo, em outra função, possa estar novamente no Fortaleza. Entendemos a decisão realmente como término de um ciclo, desejamos muita sorte, sucesso e paz para ele e para a família dele, são pessoas espetaculares, ele deixa muitos amigos aqui", disse Marcelo Paz, CEO do clube.

Obrigado por tudo, Titibull! 🫶🦁



Hoje nos despedimos de um dos maiores líderes da nossa história recente. Titi encerra seu ciclo com o Fortaleza Esporte Clube e parte para um novo desafio, agora no Goiás.



Foram cinco temporadas de entrega, liderança e amor ao Manto Tricolor.… pic.twitter.com/Y5ARFPKqP7 — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) June 10, 2025

Titi conquistou três títulos do Campeonato Cearense, foi bicampeão do Nordestão, esteve nas duas campanhas da Série A em que a equipe ficou no G-4, além de ter sido vice-campeão da Sul-Americana em 2023. No total, fez 249 jogos pelo Fortaleza.