Tirol goleia Cariri, vence a 1ª na Série A do Cearense e sobe para a vice-liderança do Grupo B

O Tirol levou a melhor diante do Cariri em jogo da terceira rodada do Campeonato Cearense. A Coruja goleou o adversário por 4 a 0 e conquistou a primeira vitória na elite da competição. O duelo foi realizado no Estádio Domingão, em Horizonte, nesta quinta-feira (30).

Otacílio Marcos abriu o placar para a Coruja. Dudu ampliou o placar. Otacílio fez o segundo dele e o terceiro do Tirol. Paulinho fechou a conta e selou o resultado em 4 a 0, primeira vitória da equipe comandada por Fabiano Soares na competição.

Com o resultado, o Tirol assume a vice-liderança do Grupo B, com quatro pontos somados e melhor saldo de gols. Já o Cariri segue na lanterna do Grupo A sem nenhum ponto somado na competição.

O Tirol visita o Horizonte na próxima terça-feira (4). Já o Cariri recebe o Iguatu, no Romeirão, na segunda-feira (3).