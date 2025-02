Tirol conquista vaga inédita para a Série D do Brasileiro em 2026

A equipe do Tirol conquistou uma vaga inédita para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2026. A equipe, estreante na elite do futebol cearense, pelo desempenho apresentado no Manjadinho, conseguiu uma vaga para a primeira competição nacional da história do clube, fundado em 2011. Na pontuação geral, o Tirol terminou a participação com oito pontos.

A Coruja se soma a Ferroviário e Maracanã como representantes cearenses na quarta divisão do futebol brasileiro. No Cearense, o Tirol chegou até às quartas de final, sendo eliminado pela equipe do Ferroviário.