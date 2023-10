Thiago Galhardo é acionado na justiça para rever valor de pensão, diz jornalista

Thiago Galhardo, atacante do Fortaleza, foi acionado na Justiça com o objetivo de rever o valor da pensão pago a seu filho de sete anos, fruto de uma relação casual em 2015. O processo contra o jogador já está sendo movido a mais de um ano.

O atleta, nos primeiros anos de vida do seu filho, não contribuía financeiramente na vida do pequeno, mesmo depois de um teste de DNA ter sido realizado e confirmado a paternidade. Após o teste, Galhardo ainda chegou a desconfiar que seria pai da criança. Todas essas informações são do jornalista Léo Dias.

Ainda segundo Léo Dias, o jogador teria iniciado o pagamento das pensões somente em 2018, quando a Justiça foi acionada para solicitar o pagamento da pensão e investigações começaram a ser realizadas e o registro de paternidade feito, após o jogador realizar um novo teste de DNA, que deu positivo.

A pensão, inicialmente, era de R$ 6.700, que correspondia a seis salários mínimos, porém esse valor sofreu alteração e passou a ser R$ 7.920. Desde 2022 há uma briga na Justiça envolvendo as duas partes (Galhardo e mãe da criança) para que o valor da pensão seja de, pelo menos, 10% do que o jogador recebe a cada mês, cerca de R$ 45 mil.

A advogada de Galhardo, sua própria mãe, Valéria Galhardo da Rocha, poderá ser removida do processo já que a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) foi acionada para fazer essa remoção devido ao processo ético disciplinar.

Ainda existem relatos que afirmam que a mãe do jogador tentou coagir os atuais sogros da mãe de seu filho com ameaças de processos querendo que seu neto more com os avós maternos.