Seleção da rodada do Cearense tem quatro jogadores do Fortaleza e um do Ceará; veja time

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou a seleção da quarta rodada do Campeonato Cearense, em parceria com a plataforma Sofascore. Entre os escolhidos, estão quatro jogadores do Fortaleza e um do Ceará.

Nesta quarta rodada, o Fortaleza venceu o Maracanã por 1 a 0, com gol de Bareiro. Entraram na seleção o lateral-direito Mailton, o esquerdo Lucas Crispim, o zagueiro Brítez e o atacante Moisés. Do lado do Ceará, que empatou com o Iguatu, entrou Matheus Araújo.

VEJA A SELEÇÃO DA 4ª RODADA DO CAMPEONATO CEARENSE

GOL : Jeferson (Floresta)

: Jeferson (Floresta) LAD : Mailton (Fortaleza)

: Mailton (Fortaleza) ZAG : Brítez (Fortaleza)

: Brítez (Fortaleza) ZAG : João Victor (Floresta)

: João Victor (Floresta) LAE : Lucas Crispim (Fortaleza)

: Lucas Crispim (Fortaleza) VOL : Lucas Black (Ferroviário)

: Lucas Black (Ferroviário) MEI : Luis Guilherme (Maranguape)

: Luis Guilherme (Maranguape) MEI : Matheus Araújo (Ceará)

: Matheus Araújo (Ceará) ATA : Mena (Ferroviário)

: Mena (Ferroviário) ATA : Moisés (Fortaleza)

: Moisés (Fortaleza) ATA: Thalisson (Ferroviário)

Depois do Fortaleza, a equipe que mais figurou na seleção foi o Ferroviário, com três jogadores. A equipe empatou em 2 a 2 com o Horizonte. Há ainda representantes da partida Maranguape 0-3 Floresta, com um jogador de cada time na seleção.

Na última rodada, quatro jogos movimentam o Campeonato Cearense: Quixadá x Ferroviário, Horizonte x Fortaleza, Tirol x Ceará e Floresta x Iguatu. Ceará, Fortaleza, Floresta e Iguatu já estão classificados. Horizonte, Ferroviário e Quixadá lutam pelas duas últimas vagas.