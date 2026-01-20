Diário do Nordeste
Seleção da rodada do Cearense tem quatro jogadores do Fortaleza e um do Ceará; veja time

FCF e Sofascore divulgaram o time ideal da 4ª rodada do Estadual

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 16:22)
Jogada
Legenda: Seleção da rodada do Cearense tem quatro jogadores do Fortaleza e um do Ceará
Foto: Kid Júnior/SVM e Fabiane de Paula/SVM

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou a seleção da quarta rodada do Campeonato Cearense, em parceria com a plataforma Sofascore. Entre os escolhidos, estão quatro jogadores do Fortaleza e um do Ceará.

Nesta quarta rodada, o Fortaleza venceu o Maracanã por 1 a 0, com gol de Bareiro. Entraram na seleção o lateral-direito Mailton, o esquerdo Lucas Crispim, o zagueiro Brítez e o atacante Moisés. Do lado do Ceará, que empatou com o Iguatu, entrou Matheus Araújo.

VEJA A SELEÇÃO DA 4ª RODADA DO CAMPEONATO CEARENSE

  • GOL: Jeferson (Floresta)
  • LAD: Mailton (Fortaleza)
  • ZAG: Brítez (Fortaleza)
  • ZAG: João Victor (Floresta)
  • LAE: Lucas Crispim (Fortaleza)
  • VOL: Lucas Black (Ferroviário)
  • MEI: Luis Guilherme (Maranguape)
  • MEI: Matheus Araújo (Ceará)
  • ATA: Mena (Ferroviário)
  • ATA: Moisés (Fortaleza)
  • ATA: Thalisson (Ferroviário)

Depois do Fortaleza, a equipe que mais figurou na seleção foi o Ferroviário, com três jogadores. A equipe empatou em 2 a 2 com o Horizonte. Há ainda representantes da partida Maranguape 0-3 Floresta, com um jogador de cada time na seleção.

Na última rodada, quatro jogos movimentam o Campeonato Cearense: Quixadá x Ferroviário, Horizonte x Fortaleza, Tirol x Ceará e Floresta x Iguatu. Ceará, Fortaleza, Floresta e Iguatu já estão classificados. Horizonte, Ferroviário e Quixadá lutam pelas duas últimas vagas.

