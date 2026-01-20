O tabu e os favoritos de sempre

O Campeonato Cearense caminha para o fim da fase classificatória. Falta apenas uma rodada. Na liderança da Série A, o Fortaleza, com sete pontos ganhos. Na liderança da Série B, o Ceará, também com sete pontos ganhos. Mais uma vez os eternos favoritos ganham ganhando distância dos demais concorrentes.

Nos últimos trinta anos, somente Ceará e Fortaleza ganharam os títulos estaduais. O Fortaleza foi campeão 16 vezes. O Ceará foi campeão 14 vezes. E, pelo andar da carruagem, tudo indica que mais uma vez o título irá ou para o Pici ou para Porangabussu.

Há os que correm por fora e que ainda poderão surpreender: Horizonte, Ferroviário, Floresta e Iguatu. Entretanto, a avaliação feita com base nas quatro rodadas já acontecidas, observa-se maior consistência nos eternos favoritos, embora em um grau bem abaixo do que o dos anos anteriores.

A surpresa pode acontecer. Faz parte do mundo do futebol. Seria até salutar uma mudança de ares. Uma renovação para não permanecer na mesmice. Mas, por enquanto, isso ainda parece uma utopia.

Outros estados

Interessante como apenas no Estado do Ceará jamais um time do interior sagrou-se campeão da Série A. Há uma ressalva: o Icasa, de Juazeiro do Norte, foi campeão cearense de 1992, mas na decisão administrativa que proclamou quatro campeões: Icasa, Tiradentes, Fortaleza e Ceará.

No momento

Os dois times do interior, que disputam a Série A de 2026, ainda brigam pelo título. No Grupo A, o Quixadá é o quarto colocado com quatro pontos. Na rodada final, em casa, no Abilhão, recebe o Ferroviário, que tem cinco pontos. Um jogo decisivo para ambos.

Único

Dos atuais concorrentes ao título, o Ferroviário é o único que tem título de campeão cearense, exceto Ceará e Fortaleza. O Ferrão foi nove vezes campeão estadual da Série A. Por isso mesmo, é o time apontado pela crônica como o de maiores possibilidades de acabar com o tabu de trinta anos, estabelecido pela dupla Fortaleza e Ceará.

Destaque

Até agora, nenhum jogador alcançou a posição de melhor do certame. Nesta parte, falta animação para promoções melhores. Há muito feijão com arroz no mercado. Não há ainda um jogador que tenha feito a diferença, isso nas quatro rodadas já efetuadas. De certo modo, tal carência incomoda.

Esperança

A despeito de alguns senões, o Campeonato Cearense vai avançando. A esperança de melhor produção reside nas disputas da segunda fase, com os seis clubes classificados: Grupo C com três times e o Grupo D, também com três times. Daí saem os dois semifinalistas. As equipes, certamente, já estarão mais ajustadas.