Joia da base do Ceará, Melk tem multa milionária e é avaliado por Mozart; veja detalhes

Um dos principais nomes do Ceará no início de temporada é das categorias de base: Melquisedeque Costa, conhecido como Melk. Natural de Fortaleza, o atleta de 19 anos está no clube desde o Sub-15, renovou contrato em janeiro e chamou a atenção do técnico Mozart, que o integrou ao profissional. A expectativa é de que o meio-campo se apresente aos treinos nesta quinta-feira (20).

O Diário do Nordeste detalha a situação do camisa 10 do Sub-20, que vai usar a 40 no principal.

Contrato

Com contrato no fim, Melk renovou com o Ceará no início de 2026 por mais um ano, até janeiro de 2027. A multa rescisória é próxima de R$ 10 milhões. A expectativa é utilizar a peça no profissional.

Características

Melk chegou ao Ceará para um teste na base após passagem pelo então Grêmio Recreativo. Na época, se apresentou como volante, mas foi ganhando protagonismo com o treinamento e se consolidou como um “camisa 10”. O atleta tem boa mobilidade e finalização, além de atuar bem na armação. Pelo tempo de casa, tem “DNA Alvinegro”, perfil moldado no trabalho da Cidade Vozão, em Itatinga.

Sondagem do mercado

Nas últimas semanas, Melk recebeu sondagens do mercado nacional, com mapeamento de clubes do Sul. Apesar do interesse, a diretoria executiva barrou qualquer negociação e deseja testá-lo mais nas atividades do profissional, a fim de avaliar qual será o aproveitamento com o treinador Mozart.

Trabalho no profissional

Melk foi oficialmente convocado pela comissão técnica principal para os treinos em Porangabuçu. No planejamento, se apresenta na quinta-feira (20) para os treinos com o elenco, sendo integrado junto do volante Pedro Esli e dos atacantes Adriano Bispo e Enzo, todos aprovados no crivo de Mozart.