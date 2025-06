STJD determina torcida única para jogo entre Ferroviário e Santa Cruz no PV pela Série D

A partida entre Ferroviário e Santa Cruz, no domingo (8), no estádio Presidente Vargas, pela Série D do Campeonato Brasileiro, será com torcida única. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deferindo o pedido de liminar do departamento jurídico da Federação Cearense de Futebol (FCF), solicitando a proibição da entrada de torcedores e da comercialização de ingressos destinados à equipe visitante, em razão dos acontecimentos ocorridos no último domingo (1).

Na referida data, após o jogo vencido pelo Santa Cruz por 3x1 no Arruda, o ônibus da equipe cearense foi alvo de um ataque com pedras durante o trajeto entre o Estádio do Arruda, em Pernambuco, e o hotel onde a delegação estava hospedada.

Segundo a liminar, a medida, de caráter preventivo, visa exclusivamente ao jogo deste domingo, com o objetivo de resguardar a integridade física dos torcedores e garantir a segurança do evento.

O Ferroviário já tinha decidido suspender temporariamente a venda de ingressos para a torcida do Santa Cruz.

O time coral já tinha informado que caso o STJD determine a realização da partida com torcida única, o Ferroviário Atlético Clube asseguraria o reembolso integral aos torcedores visitantes que já tenham adquirido ingresso.