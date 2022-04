Sorteio define adversárias da Seleção na Copa América Feminina 2022; veja grupos

Atual campeã da Copa América, a Seleção Feminina já conhece as adversárias para a edição 2022. O Brasil está no Grupo B com Peru, Venezuela, Uruguai e Argentina. O sorteio ocorreu nesta quinta-feira (7), em Assunção, no Paraguai. A competição será realizada na Colômbia e garante vaga para a Copa do Mundo em 2023, além das Olimpíadas de Paris.

No sorteio, o Brasil foi cabeça de chave e vai estrear contra a Argentina. Depois, encara Uruguai, Venezuela e Peru, respectivamente. A seleção vai para a disputa sem Marta, que está lesionada. Os dois melhores times de cada grupo avançam às semifinais.

COPA E OLIMPÍADAS

A Copa América classifica as três primeiras colocadas com vaga direta para a Copa do Mundo FIFA de 2023. O torneio continental inicia em 8 de julho e terá três cidades-sedes: Cali, Armênia e Bucaramanga. Além disso, a seleção campeã se classifica diretamente para os Jogos Olímpicos de Paris.

CALENDÁRIO

Novidade importante anunciada pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, é de que a Copa América Feminina será realizada a cada dois anos a partir desta edição. Antes, ocorria a cada quatro. Logo, a próxima será em 2024. Outro anúncio foi o da premiação em 2022. As campeãs vão receber US$ 1,5 milhão. As vice-campeãs ganham o valor de US$ 500 mil.

VEJA GRUPOS:

Legenda: A Copa América Feminina 2022 tem início no dia 8 de julho. Foto: Divulgação/CBF

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte