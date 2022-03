Marta passará por cirurgia após grave lesão no joelho: "ficarei fora dos gramados por um tempo"

Maior estrela da seleção feminina do Brasil, Marta sofreu uma séria lesão no ligamento do joelho durante um jogo do Orlando Pride, no último sábado. A camisa 10 vai passar por cirurgia. O anúncio foi feito por ela nesta segunda-feira (28), nas redes sociais.

A atacante atuava pelo time americano, em jogo da NWSL (National Women's Soccer League), quando precisou ser substituída aos 31 minutos após sentir dores. A equipe enfrentava o North Carolina Courage, que venceu por 1 a 0.

A atleta alagoana escreveu nas redes sociais sobre o ocorrido, agradeceu o apoio e que vai focar na recuperação para voltar a vestir a amarelinha.

- Pessoal, estou passando aqui para informar que no nosso jogo de sábado eu sofri uma lesão no ligamento do joelho e precisarei de cirurgia. Infelizmente ficarei fora dos gramados por um tempo. Este será mais um capítulo na minha caminhada e tenho certeza que sairei mais forte!! Agora é focar na minha recuperação para voltar a fazer o que mais amo, representando meu país, meu povo e meu time. Obrigada a todos pelo apoio de sempre - escreveu Marta.

Como a lesão é grave, a atleta de 36 anos pode ficar de fora da Copa América, competição que será realizada em julho, na Colômbia, e garante vaga na Copa do Mundo de 2023. Ela era uma das convocadas da técnica Pia Sundhage para os amistosos contra a Hungria e a Espanha, em abril.

Marta é colecionadora de recordes. Seis vezes escolhida como a melhor jogadora do mundo, a atacante é também a maior artilheira da Seleção brasileira (entre times masculino e feminino). É também a jogadora que mais marcou numa Copa do Mundo de futebol feminino e a atleta que mais fez gols em Copas do Mundo (entre homens e mulheres).

