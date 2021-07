Marta se torna primeira jogadora a marcar em cinco edições de Olimpíadas

Autora de dois gols na goleada do Brasil sobre a China, por 5 a 0, em duelo válido pela 1ª rodada do Grupo F dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a meio-campista Marta chegou aos 12 gols em olimpíadas – superando a canadense Christine Sinclair - e, além disso, se tornou a primeira jogadora a marcar em cinco edições do maior evento poliesportivo do mundo.

A brasileira, eleita seis vezes melhor do mundo, está próximo de superar Cristiane, maior goleadora dos Jogos Olímpicos. A atacante figura no topo da lista com 14 gols anotados.

Os recordes de Marta, no entanto, não são conquistados apenas dentro de campo. A brasileira está na sua 5ª olimpíada seguida: Atenas (2004), Pequim (2008), Londres (2012), Rio (2016) e Tóquio (2020). Ao todo, subiu ao pódio duas vezes, figurando na 2ª colocação e conquistando a medalha de prata.

A Seleção Brasileira volta a campo neste sábado (24), às 08h (horário de Brasília), contra a Holanda, no Sendai Stadium, em Myiagi. O duelo é válido pela 2ª rodada do Grupo F dos Jogos Olímpicos de Tóquio.