Fortaleza decide classificação à final da Copa do Brasil na Arena Castelão; veja sorteio

O Fortaleza Esporte Clube decidirá a vaga para a final da Copa do Brasil no Arena Castelão, em Fortaleza (CE). A definição aconteceu nesta quarta-feira (22) em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. A equipe de Juan Pablo Vojvoda encara o Atlético-MG na semifinal do torneio nacional.

A organização da competição projetou que o duelo de ida (no Estádio do Mineirão) aconteça no dia 20 de outubro, enquanto a volta (na Arena Castelão) está prevista para o dia 27 de outubro.

O classificado à final garantirá automaticamente R$ 23 milhões (premiação dada ao vice-campeão da Copa do Brasil). O Fortaleza faturou, ao todo, disputando a competição desde a 1ª fase, R$ 17,2 milhões. O Tricolor do Pici eliminou Caxias-RS, Ypiranga-RS, Ceará, CRB-AL e São Paulo.

Confira o sorteio dos mandos de campo da Copa do Brasil

Expectativa de público

A semifinal da Copa do Brasil pode marcar a retomada do público em jogos do Fortaleza. Após a liberação do Governo Estadual, existe a expectativa para que os duelos envolvendo mineiros e cearenses aconteçam sob a presença de torcedores, tanto na Arena Castelão, na capital cearense, como no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

Semifinais da Copa do Brasil

Fortaleza x Atlético-MG (ida no Estádio do Mineirão e volta na Arena Castelão)

Flamengo x Athletico-PR (ida na Arena da Baixada e volta no Estádio do Maracanã)