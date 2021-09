Fortaleza X Atlético-MG é o evento mais cotado para receber teste com público

Com a liberação de um evento-teste com público na Arena Castelão, anunciada pelo governador Camilo Santana (PT) em live nesta sexta-feira (17), a expectativa agora é para que seja definida a partida de futebol que receberá 10% de público com duas doses da vacina contra a Covid-19.

Esta decisão será tomada em conjunto da Federação Cearense de Futebol (FCF), clubes e Governo do Estado. Uma reunião virtual acontece neste momento sobre o tema.

A coluna apurou que a partida com maior possibilidade de receber o evento-teste é Fortaleza X Atlético-MG, válida pela semifinal da Copa do Brasil. A previsão da CBF é que o jogo ocorra ou no dia 20 ou 27 de outubro. Um sorteio vai definir o data exata.

Além da importância do confronto, o cenário nacional também influencia para esta decisão. Para que uma partida da Série A receba público, é preciso que todos os outros 17 clubes, com exceção do Flamengo (não participa de acordos coletivos), consigam permissões em seus estados. Decisões estas que ainda podem demorar a ocorrer.