Vantagem na Copa do Brasil? Fortaleza é único semifinalista fora de torneios sul-americanos

O Fortaleza entrou em um grupo seleto de equipes que estão na semifinal da Copa do Brasil. Junto a Atlético/MG (adversário do confronto), Athletico/PR e Flamengo, o Tricolor do Pici vive uma realidade menos complexa que os concorrentes: pode ser o único a ter apenas o Brasileirão como competição até as datas dos embates da Copa do Brasil, previstas para 20 e 27 de outubro.

O rival do Leão, o Atlético-MG, além do Brasileiro, também está na semifinal da Copa Libertadores da América 2021. O Galo pega o Palmeiras dia 21 de setembro e 28 de setembro. Ou seja, cerca de um mês antes do embate pela Copa do Brasil. Portanto, dois jogos que devem afetar pouco o confronto contra o Leão mais à frente.

Possíveis adversários de uma sonhada final, Athletico-PR ou Flamengo também estão em competições sul-americanas. O time paranaense está na semifinal da Sul-Americana e enfrenta o Peñarol, dias 23 e 30 de setembro. Já o rubro-negro carioca também está nas semis da Liberta e pega o Barcelona (ECU) dias 22 e 29 de setembro. Portanto também, jogos que não influenciarão em nada a Copa do Brasil.

Legenda: Hulk garantiu a vitória do Atlético-MG em cobrança de pênalti Foto: divulgação

Vejas datas dos jogos da Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores (ordem cronológica)

Libertadores (semifinais)

Atlético-MG X Palmeiras - 21 e 28 de setembro

Flamengo X Barcelona (ECU) - 22 e 29 de setembro

Sul-Americana (semifinais)

Athletico-PR X Peñarol - 23 e 30 de setembro

Copa do Brasil (semifinais)

Fortaleza X Atlético-MG - 20 e 27 de outubro (previsão)

Flamengo X Athletico-PR - 20 e 27 de outubro (previsão)

Sul-Americana (final)

Finalista A X Finalista B - 20 de novembro

Libertadores (final)

Finalista A X Finalista B - 27 de novembro

Copa do Brasil (finais)

Finalista A X Finalista B - 8 e 12 de dezembro (previsão)

Legenda: Flamengo é um dos favoritos a chegar na final da Libertadores Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Final já pode ser diferente

Numa hipotética final com Fortaleza na Copa do Brasil, caso Athletico-PR ou Flamengo passem às finais dos torneios sul-americanos, haverá uma menor distância entre confrontos, favorecendo um pouco, teoricamente, o time cearense. Em jogos únicos, a decisão da Sula ocorre dia 20 de novembro e a finalíssima da Libertadores dia 27 do mesmo mês.

Os dois jogos finais da Copa do Brasil acontecem dias 8 e 12 de dezembro, nas semanas seguintes.