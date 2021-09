Vojvoda se emociona com classificação do Fortaleza e exalta torcida: "me sinto identificado"

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda se emocionou após a classificação do Fortaleza à semifinal na Copa do Brasil. Em coletiva, com olhos marejados, exaltou o grupo na vitória contra o São Paulo, nesta quarta-feira (15), e agradeceu ao torcedor pelo apoio antes da partida - os tricolores foram ao Pici para acompanhar a saída da delegação para a Arena Castelão.

"Hoje, quando saímos do Pici, havia muitos torcedores. Em momentos não ruins, mas em momentos de dúvida, eles apoiaram muito mais. Esse é o torcedor do Fortaleza. Eu me sinto identificado com o torcedor, com essa maneira. A torcida nos deu energia. No momento em que não pudemos ganhar, eles sempre confiaram no Fortaleza. Nós perdemos contra o Atlético-MG e eles seguiram apoiando. O verdadeiro torcedor. Parabéns para eles também, são parte disso", declarou o comandante.

Com o empate na ida em 2 a 2, o Leão sacramentou a vaga com o triunfo por 3 a 1. No confronto, Vojvoda definiu o embate entre as equipes como uma "justa classificação" do futebol cearense.

"Conseguimos uma justa classificação. Eu confio muito neste grupo, mas não digo isso hoje só porque ganhamos. Eu disse contra o Atlético-MG que confiava mais que nunca nos jogadores. Porque estou todos os dias com eles. Não se pode ganhar sempre, mas os jogadores sempre jogam para ganhar. Isso, para mim, é o mais importante. O espírito combativo me representa" afirmou.

Na próxima fase, o Fortaleza vai enfrentar o Atlético-MG e disputa uma vaga na decisão, além da premiação da CBF de R$ 23 milhões. A outra semifinal é formada por Flamengo x Athletico-PR. A CBF ainda irá divulgar as datas dos confrontos.

Confira a coletiva de Juan Pablo Vojvoda: