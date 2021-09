Fortaleza recebe apoio de torcedores antes de jogo contra São Paulo; veja vídeos

A torcida do Fortaleza demonstrou apoio ao clube e gerou aglomeração antes da partida contra o São Paulo nesta quarta-feira (15). Em parte do caminho até a Arena Castelão, o ônibus dos jogadores e da comissão técnica foi cercado por torcedores, que cantavam músicas do clube.

Na ocasião, diversos tricolores não respeitaram o distanciamento social e ficaram sem máscara. Um dos principais cânticos no momento de interação era: “Leão, nós gostamos de você”.

Vale ressaltar que, por conta das restrições sanitárias impostas pelo Governo do Estado devido à pandemia de Covid-19, os jogos de futebol no Estado ocorrem sem a presença de público. Apesar disso, os torcedores montaram mosaicos nas arquibancadas do palco do partida.

Legenda: A torcida do Fortaleza montou um mosaico na arquibancada da Arena Castelão Foto: Kid Júnior / SVM

Transmissão ao vivo

A bola rola às 21h30 para Fortaleza x São Paulo pella volta das quartas de final da competição. Como a ida terminou em 2 a 2, no Morumbi, qualquer vitória simples define o classificado às semifinais - uma nova igualdade leva a decisão aos pênaltis.

A Rede Globo (TV Verdes Mares) e a Rádio Verdes Mares (Verdinha AM 810) transmitem todas as emoções do confronto ao vivo. O Diário do Nordeste acompanha o duelo em tempo real.