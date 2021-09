Com torcida, decidir em casa pode ser vantajoso para Fortaleza contra Atlético-MG

Definidas as ordens dos confrontos entre Fortaleza e Atlético-MG pela Copa do Brasil. E o Tricolor do Pici já sabe que vai decidir em casa, na Arena Castelão, uma vaga na final da competição contra o Galo.

A expectativa é que a partida aconteça dia 27 de outubro, de acordo com calendário-base da competição, ainda a ser confirmado.

Há uma grande possibilidade do confronto receber torcedores, com base no que esta coluna publicou no dia em que o Governo do Estado anunciou a liberação de evento-teste com público no Ceará.

Número reduzido, mas vibrante

Se a expectativa se cumprir, o resultado do sorteio de mando de campo, de certa forma, representa uma vantagem para o Fortaleza. A 'finalíssima' da semifinal terá a presença de um público muito fiel, mas também com muita saudade.

Certamente, a torcida tricolor vai agitar demais, apesar do número liberado ainda ser pequeno, e ajudar o time cearense a chegar uma inédita final do torneio nacional mais lucrativo do País.