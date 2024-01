Floresta bate o SKA Brasil por 2 a 1 em estreia da Copinha

Nesta quinta-feira (4), o Floresta estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024 com vitória sobre o SKA Brasil, no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva. O Verdão da Vila Manoel Sátiro venceu por 2 a 1, com gols de Gabriel Mamede e Gabriel Negrito. Já o SKA marcou com Guilherme.

Após um primeiro tempo de muita disputa física, as equipes foram para o intervalo com a igualdade de 0 a 0 no placar. A forte marcação imposta na etapa inicial, mas deixaram a desejar no ataque, sem criar chances claras.

No segundo tempo, logo aos 2 minutos, Vitinho fez jogada na área, cruzou, a zaga rebateu e a bola sobrou para Gabriel Mamede completar.

Legenda: Floresta larga com três pontos na Copinha. Foto: Anderson Lira

Porém, aos 12 minutos, o SKA deixou tudo igual com Guilherme. Após bate e bate na área, Guilherme aproveitou oportunidade e mandou rasteiro no canto esquerdo. Já na sequência, menos de um minuto depois, o Floresta fez jogada na área, Vitinho encontrou Gabriel Negrito e o jogador marcou o segundo do Verdão na partida.

SITUAÇÃO NA TABELA