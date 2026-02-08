Diário do Nordeste
Show de Bad Bunny no Superbowl: onde assistir ao vivo

Evento será realizado dia 8 de fevereiro, domingo

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 08:46)
Jogada
Legenda: Artista venceu como Álbum do Ano, Melhor Álbum de Música Urbana e Melhor Performance Musical Global.
Foto: MATT WINKELMEYER/GETTY IMAGES VIA AFP.

O Super Bowl LX, decisão da temporada 2025/26 da National Football League (NFL), será realizado neste domingo (8) e coloca frente a frente Seattle Seahawks e New England Patriots. Mesmo quem não acompanha de perto o futebol americano costuma reservar um tempo para assistir à grande final, seja pelo clima de espetáculo ou, principalmente, pelo tradicional e aguardado show do intervalo, que já se tornou uma atração à parte. Em 2026, a grande atração será Bad Bunny. 

O cantor porto-riquenho venceu o Grammy de Melhor Álbum do Ano em 2026 por Debí Tirar Más Fotos. O show musical do Super Bowl, com duração média entre 10 e 15 minutos, é considerado uma das maiores vitrinas do entretenimento mundial e costuma projetar ainda mais os artistas que sobem ao palco. Neste ano, a participação de Bad Bunny chama atenção especial e gera grande expectativa, principalmente pelo momento político em que acontece. Conheça mais sobre as músicas do artista aqui.

Imigrante e dono de uma carreira marcada pela valorização da cultura latina, o cantor deve apostar num repertório majoritariamente em espanhol. A apresentação também pode servir de palco para mensagens direcionadas às autoridades, num contexto em que os Estados Unidos intensificam ações de perseguição e deportação de imigrantes.

ONDE ASSISTIR AO SHOW?

TV Globo (transmissão inédita ao vivo).
ESPN e SporTV.
Disney+ (plano Premium), DAZN, ge.globo

SERVIÇO:

Data: 8 de fevereiro de 2026, no intervalo do jogo 
Previsão de início: 22h 
Local: Levi's Stadium, na Califórnia.

