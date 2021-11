Sesa libera evento-teste com venda de bebida alcoólica no jogo Ceará x Cuiabá

A Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) autorizou a venda de bebida alcoólica como evento-teste no jogo entre Ceará e Cuiabá, neste domingo (7). O Diário do Nordeste apurou, com exclusividade, que assunto foi debatido nesta sexta-feira (5), em reunião de comitê das autoridades sanitárias, e houve autorização para a comercialização. A decisão deverá ser divulgada oficialmente em breve.

A autorização atende solicitação realizada pelo Ceará, que pleiteou junto ao Governo do Estado a liberação da venda de bebidas. Recentemente, Ceará e Fortaleza protestaram juntos contra a proibição da venda de bebidas nos jogos de futebol.

Esta é uma forma de melhorar a arrecadação financeira dos clubes nos jogos e amenizar os prejuízos por mais de um ano e meio com os portões dos estádios fechados, sem a presença de público.

A decisão afirma que "excepcionalmente será permitida a comercialização de bebidas alcoólicas, seguindo a Lei Estadual Nº 16.873 de 10 de maio de 2019, com o objetivo de avaliar a possibilidade de introdução de bebidas alcoólicas nos Jogos de Futebol Profissional", afirma documento liberado pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária.

Para o jogo entre Fortaleza x São Paulo, na próxima quarta-feira (10), é provável que também seja liberada a comercialização de bebidas alcoólicas. Seja como a realização de um novo evento-teste, agora com mando de campo do Fortaleza, ou seja com a liberação já completa.

A comercialização havia sido proibida pelo Governo do Estado na última sexta-feira (29), em decreto que ampliava a capacidade de público nos estádios para 80%.

