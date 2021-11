Ceará x Cuiabá: confira desfalques e retornos

O duelo entre Ceará e Cuiabá é encarado como decisão para os treinadores Tiago Nunes e Jorginho. Em situações parecidas na tabela, as equipes precisam da vitória para se aproximarem do G6 e se distanciarem da zona de rebaixamento.

Entretanto, apesar da importância do confronto, as duas comissões técnicas terão desfalques importantes para a partida. Pelo lado alvinegro, o lateral-direito Gabriel Dias cumprirá suspensão, após receber cartão vermelho na vitória do Ceará contra o Fluminense. Desta forma, Igor deverá retornar ao time titular. Buiú e Wendson também figuram no CESP do Ceará.

Provável escalação do Ceará:

João Ricardo; Igor, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho e Fernando Sobral; Erick, Vina e Mendoza; Jael. Técnico: Tiago Nunes

Legenda: O lateral-direito Igor deverá substituir Gabriel Dias contra o Cuiabá no domingo (07) Foto: Kid Júnior / SVM

O lado mato-grossense terá a ausência do atacante Osman. Diante da Chapecoense, na última quinta-feira (4), o ponta-esquerda recebeu o 3º cartão amarelo e cumprirá suspensão diante do Ceará. Outra provável baixa deverá ser Clayson, camisa 10 do Cuiabá, que se recupera de lesão muscular. Auremir (lesionado) também desfalcará o Dourado.

As baixas no elenco devem fazer o técnico Jorginho repetir a escalação utilizada no empate sem gols contra a Chapecoense. Caso fique apto a atuar, Clayson deverá iniciar como titular.

Provável escalação do Cuiabá:

Walter; João Lucas, Paulão, Alan Empereur e Uendel; Rafael Gava, Yuri e Pepê; Max, Élton e Felipe Marques. Técnico: Jorginho.