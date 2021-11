Adversário do Ceará no domingo (07), Cuiabá é a equipe que menos perdeu como visitante na Série A

Adversário do Ceará no domingo (07), pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá-MT é uma das grandes surpresas da competição nacional, figurando na 9ª colocação, com 39 pontos. O sucesso da equipe mato-grossense passa por um ponto primordial: o desempenho fora de casa, com apenas duas derrotas sofridas.

Em 14 partidas longe da capital mato-grossense, o Dourado somou 18 pontos, com duas vitórias, nove empates e apenas duas derrotas, tendo um aproveitamento de 42,8%, sendo dono da 9ª melhor campanha como visitante da Série A e a equipe que menos sofreu derrotas “longe de casa”.

Nas últimas cinco partidas como visitante, o Cuiabá venceu o Juventude, empatou com Atlético-GO, Grêmio e Flamengo e perdeu para o Atlético-MG.

Momento do mandante

Apesar da boa fase atuando longe da Arena Pantanal, o Cuiabá terá pela frente um adversário acostumado a vencer na Arena Castelão. O Ceará é dono da 5ª melhor campanha como mandante, tendo somado 27 pontos em 15 partidas, com sete vitórias, seis empates e duas derrotas (60% de aproveitamento).

Na última partida em solo cearense, vitória por 1 a 0 diante do Fluminense.

Para a partida diante do Cuiabá, o Ceará já vendeu mais de 15 mil ingressos. O técnico Tiago Nunes, inclusive, comentou a importância da presença do torcedor nas arquibancadas, pontuando como fator diferencial.

Legenda: Ceará conquistou sua 7ª vitória na Arena Castelão, no último domingo (31), ao vencer o Fluminense por 1 a 0, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro Foto: Kid Júnior / SVM

Adversário direto

O duelo entre cearenses e mato-grossenses é encarado como decisivo pelas cúpulas gestoras. Em caso de vitória, o Ceará chega aos 39 pontos e se aproximaria do G6 da Série A do Campeonato Brasileiro, empatando em número de pontos com o Cuiabá-MT na tabela de classificação.

Além disso, o Alvinegro de Porangabuçu aumentaria o distanciamento para a zona de rebaixamento. Atualmente, a diferença entre Ceará e Sport (17º colocado) é de seis pontos, com a equipe pernambucana tendo disputado uma partida a mais.