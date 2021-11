Tiago Nunes convoca torcida do Ceará contra o Cuiabá: "a gente sente em campo e faz a diferença"

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, o Ceará se prepara para um novo jogo em casa. O próximo adversário é o Cuiabá, às 20h30min deste domingo (7), na Arena Castelão. E o técnico Tiago Nunes convocou o torcedor para esta partida que será de grande importância.

"É importante estar todo mundo junto, próximo nessa hora. A gente sente dentro de campo e faz diferença, sim (a presença da torcida). Nos sentimos mais apoiados. Ao mesmo tempo quando estão chateados a gente também sente. Somos movidos pela paixão. Temos sentimentos, temos paixão. Por mais que sejamos profissionais. A presença do torcedor, quando ele tá disposto a apoiar, enxerga que todo mundo é Ceará ali, e tá ali pra apoiar e abraçar seu time, é um momento que se torna único, e a torcida acaba levando o time", afirmou o treinador.

Tiago Nunes fez questão de destacar, também, que o time está se esforçando ao máximo para corresponder dentro de campo, e que um triunfo sobre o Cuiabá será crucial para as pretensões do Vovô.

"Temos que fazer nosso papel dentro do campo e demonstrar muita transpiração sem a bola. Com a bola, ser agressivo. Com o torcedor apoiando o time, do início ao fim. Temos que acreditar até o final. Uma vitória contra o Cuiabá nos coloca numa situação muito boa, não só de afastamento da parte de baixo da tabela, mas de brigar por algo a mais", disse.

