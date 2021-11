Ceará lança promoção nos planos dos sócios-torcedores; veja valores e serviço

O Ceará Sporting Club lançou uma promoção nos planos de sócio-torcedor nesta sexta-feira (5). Até domingo (7), no Ginásio do Vozão, em Porangabuçu, o clube vai ofertar valores especiais aos interessados. O objetivo inicial é aumentar o total de sócios para 20 mil durante o fim de semana.

A ação é válida somente para as adesões e as renovações feitas no evento. Assim, o atendimento para a torcida será em modo presencial através da estrutura montada na própria sede alvinegra.

Valores promocionais dos planos de sócio-torcedor:

Vovô de Ouro : R$ 135,00 mensal

: R$ 135,00 mensal Mais Querido : R$ 67,50 mensal

: R$ 67,50 mensal Campeão da Popularidade : R$ 39,00 mensal

: R$ 39,00 mensal Obs: exclusivamente nos planos Vovô de Ouro e Mais Querido serão cumulativos com os descontos para as torcedoras alvinegras e idosos.

Como forma de homenagear os 39 anos da maior organizada da equipe, a Cearamor, o time reduziu o investimento do torcedor no plano “Campeão da Popularidade” de R$ 50 para R$ 39 na adesão.

Os demais programas que receberam desconto são “O Mais Querido”, agora por R$ 67,50, além do “Vovô de Ouro”, com custo de R$ 135. Até a manhã desta sexta (5), o número de sócios era 18.688 - o dado é atualizado em tempo real pela plataforma oficial do clube.

Vale ressaltar que a equipe de Tiago Nunes entra em campo no domingo (7), às 20h30, na Arena Castelão, contra o Cuiabá. O confronto é válido pela 30ª rodada da Série A.

Serviço:

Evento: Super fim de semana Sócio Vozão

Local: Rua Major Weyne, 1040. Porangabuçu.

Horários de atendimento:

05/11 - Sexta-feira: 10h às 22h

06/11 - Sábado: 10h às 22h

07/11 - Domingo: 09h às 13h