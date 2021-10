Sesa proíbe venda de bebidas alcoólicas em eventos esportivos no Ceará, incluindo jogos de futebol

O governador Camilo Santana anunciou nesta sexta-feira (29) o novo decreto que amplia para 80% capacidade de público nos estádios de futebol do Ceará. Porém, o novo protocolo da Secretaria de Saúde (Sesa) estabelece a proibição da venda de bebidas alcoólicas nos eventos esportivos, incluindo jogos de futebol.

No documento, ao qual a Coluna teve acesso com exclusividade, é destacado no item 4 das normas gerais que "fica proibida a venda de bebidas alcoólicas dentro das arenas esportivas e no seu entorno durante e após os jogos das competições esportivas".

Legenda: Trecho do protocolo que proíbe venda de bebidas Foto: Reprodução/DN

A decisão acata recomendação conjunta do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público do Trabalho (MPT), que orientaram a proibição da venda de bebidas alcoólicas nos estádios enquanto durar a pandemia.

Porém, descumpre a lei estadual que libera bebidas nos estádios.

Será um empecilho a mais para a retomada de bons públicos aos estádios, mesmo com a capacidade agora de 80%.

A decisão vai na contramão da flexibilização de medidas que estão sendo adotadas, já que nos últimos jogos houve venda de bebidas alcoólicas normalmente. Agora, outras bebidas serão comercializadas, menos a cerveja.

O acesso aos jogos segue sendo permitido somente para quem já tem comprovadamente o ciclo vacinal completo. Além disso, dentro do estádio, todos devem cumprir todas as demais medidas necessárias.

O estádio de futebol é um ambiente aberto e muito mais controlado que outros.

Além de que não há restrições para a venda de bebidas alcoólicas nos jogos de futebol em nenhum outro estado do Brasil e em nenhum outro tipo de evento no Estado do Ceará. Ao contrário, até festas já estão sendo realizadas. E com bebidas.

Difícil entender.